Масрур Барзани, министър-председателят на Кюрдистан, автономен регион в Северен Ирак, обяви днес, че е станал обект на иранска атака с дронове през изминалата нощ, предаде Франс прес.

Резиденцията на ръководителя на местните разузнавателни служби също беше атакувана в покрайнините на град Пирмам в провинция Ербил. При атаката не е имало жертви.

"Личният ми кабинет и домът на ръководителя на Агенцията за сигурност и разузнаване станаха обект на ирански атаки с дронове", написа Масрур Барзани в социалната мрежа Екс, като осъди "по най-категоричен начин безотговорните и неприемливи атаки, представляващи опасна ескалация".

Техеран не отговори на този етап на отправените обвинения.

Според комюнике на службите за борба с тероризма в Иракски Кюрдистан атаката е извършена в 00:28 ч. местно (и българско - бел. ред.) време и е била извършена с два бойни дрона тип "Хадид 110".

Кюрдистан, който се ползва с автономия от 1991 г., поддържа тесни отношения със САЩ и западните държави, докато същевременно следва предпазлива политика спрямо съседен Иран.

От началото на войната в Близкия изток, започнала с израелско-американските удари на 28 февруари, срещу които Иран отговори, като предприе атаки срещу държавите съюзници на САЩ, Кюрдистан беше бомбардиран повече от хиляди пъти по данни на власти.

Атаките с дронове, които според кюрдските власти са дело на Иран, бяха прехващани няколко пъти над Ербил, столица на Иракски Кюрдистан, докато други бяха насочени срещу ирански кюрдски опозиционери, припомня АФП.