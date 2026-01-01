През юни Съединените щати и Иран подписаха Меморандум за разбирателство, чиято цел беше да прекрати военните действия и да проправи пътя към „окончателна сделка“ в рамките на 60 дни. Очакваше се тя да сложи край на конфликта на всички фронтове и да уреди сложни въпроси, включително свързани с ядрената програма на Техеран.

60-дневният срок изтече в полунощ, без двете страни да са постигнали конкретно всеобхватно споразумение. Вашингтон и Техеран продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на временното споразумение, а последвалите сблъсъци доведоха до нова ескалация на конфликта в Близкия изток.

Рамковото споразумение от 14 точки, договорено основно с посредничеството на Пакистан и с подкрепата на други съседни държави, беше подписано от президента на САЩ Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкиан на 17 юни.

Временното споразумение беше постигнато след повече от три месеца на смъртоносен конфликт, който сериозно наруши търговията в Персийския залив, особено износа на петрол и газ.

Споразумението включваше клаузи за повторно отваряне на Ормузкия проток, облекчаване на някои финансови ограничения за Иран и определяне на рамката за бъдещи преговори по ядрената програма на Техеран.

Въпреки това споразумението скоро се разпадна заради спорове около пролива, което доведе до подновяване на военните удари в края на юни.

На 8 юли Тръмп заяви, че Меморандумът за разбирателство е „приключил“.

На фона на намаляващите оръжейни запаси на САЩ и липсата на трайно решение на хоризонта президентът сега рискува да въвлече страната в поредната „вечна война“.

Тръмп ясно заяви, че нанасянето на икономически щети на Иран е част от настоящата стратегия на Вашингтон.

„Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари“, каза той по-рано този месец.

Техеран обаче остава непоколебим. В събота външният министър Абас Арагчи заяви, че все още не е взето решение дали преговорите със САЩ да бъдат възобновени.

В отговор на неотдавнашната заплаха на Тръмп да обяви Ормузкия проток за територия на САЩ, след като „приключим с победата над Иран“, Арагчи заяви, че проливът „не може да бъде завладян с туит“.

Ударите между американските сили и Иран са преустановени, но насилието от страна на подкрепяни от Иран групировки в региона продължава.

Йеменските сили засилиха кампанията си срещу хутите, които атакуват корабоплаването и съюзници на САЩ, докато Ливан наскоро преживя най-смъртоносния си ден с израелски въздушни удари от прекратяването на огъня през юни.