Иран удари кораб в Ормузкия проток, ООН спря евакуацията на блокирани моряци.

Атаката е първата след споразумението между Вашингтон и Техеран и засили опасенията за сигурността на един от най-важните морски търговски маршрути в света.

Иран нанесе удар по товарен кораб в Ормузкия проток в четвъртък, което принуди Международната морска организация (IMO) към ООН временно да прекрати операцията по евакуация на хиляди моряци, блокирани в района на Персийския залив.

Американски представител заяви пред CNN, че плавателният съд е бил атакуван с ирански дрон, без да разкрие повече подробности. Техеран не е поел отговорност за нападението.

Според британската Служба за морски търговски операции корабът е бил ударен в десния борд, като е повреден мостикът. Няма информация за жертви или замърсяване на околната среда.

Атаката беше извършена само часове след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че безопасно преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано единствено по маршрути, одобрени от Иран.

Инцидентът е първият, откакто миналата седмица САЩ и Иран се договориха да работят по мирно споразумение, предвиждащо възстановяване на корабоплаването през стратегическия пролив. Новината доведе и до поскъпване на петрола на международните пазари.

Заради атаката спря започналата преди дни евакуация на над 11 000 моряци и стотици търговски кораби, блокирани в района от началото на конфликта. Генералният секретар на организацията Арсенио Домингес заяви, че безопасността на моряците остава основен приоритет и операцията ще бъде възобновена едва след изясняване на обстановката.

Ормузкият проток, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол, остава основен предмет на спорове между Вашингтон и Техеран. Докато САЩ настояват за свободно корабоплаване, Иран продължава да заявява, че ще контролира условията за преминаване през стратегическия воден път.