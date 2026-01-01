Областният управител на Силистра инж. Николай Неделчев даде положително становище за удължаване с 30 дни на срока на обявеното частично бедствено положение на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

Искането е отправено от кмета на община Силистра Александър Сабанов заради необходимостта аварийните действия за опазване на резервата да продължат и след изтичането на първоначално определения срок, който изтича днес.

Частичното бедствено положение беше обявено на 14 юли след доклад на Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе заради критично ниското ниво на водата в езерото и риска за екосистемата на резервата. Причина за кризисната ситуация е продължителното маловодие на река Дунав, което възпрепятства естественото захранване на езерото.

Критично ниско е нивото на река Дунав край Русе, застрашава речния транспорт (ВИДЕО)

След обявяването на бедственото положение започна аварийно препомпване на вода от река Дунав към езерото чрез изградената през миналата година инфраструктура, включително помпена площадка и Западния канал.

По данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра за една седмица към езерото са подадени 245 хил. куб. м вода. Продължаващото понижаване на нивото на Дунав обаче затруднява спасителната операция, тъй като каналът се засипва с пясъчни наноси, което ограничава притока на вода. Предстои ново продълбочаване на канала с тежка механизация, за да бъде осигурено безпрепятствено подаване на вода към езерото.

БТА припомня, че подобна ситуация възникна и през лятото на миналата година. Тогава заради продължителното маловодие на Дунав и високите температури за първи път беше организирано спешно прехвърляне на вода към резервата.

В продължение на 74 дни в езерото бяха подадени над 3 милиона кубически метра вода, което предотврати пресъхването му и помогна за запазването на екологичното равновесие в защитената територия.