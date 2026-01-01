На 15 август, когато православната църква почита Успение на Пресвета Богородица, президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир „Успение Богородично“ за храмовия празник на светата обител.

Държавният глава ще присъства на празничната литургия, която игуменът на манастира Негово Преосвещенство Драговитийският епископ Василий, ще възглави.

След това президентът ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“, която се съхранява в храма от 17-и век.