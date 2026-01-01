Хеликоптер се разби в гориста местност в източната германска провинция Саксония, като към момента не се знае дали пилотът е оцелял, предаде ДПА, като се позова на полицията в град Кемниц.

На борда не е имало други хора.

Непосредствено след инцидента полицията не разполагаше с информация за самоличността на пилота, както и за вероятната причина за катастрофата.

Пилот загина в катастрофа на малък самолет в Северна Германия

Инцидентът е станал в района на градчето Зехматал в Рудните планини (Ерцгебирге). Полицията е получила сигнал за катастрофата към 10 ч. местно време.

Хеликоптерът се е разбил, докато е пръскал с вар горски масиви. Т. нар. варуване от въздуха се извършва, за да се противодейства на подкиселяването на почвата, причинено от фактори като киселинните дъждове и азотните торове.