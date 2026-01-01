Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение на мъжа, превозвал огромно количество наркотици, докато на задната седалка на автомобила се е намирало 4-месечното му бебе. Това съобщиха от обвинението.

Софийска градска прокуратура (СГП) обвини Ю. Н. за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – кокаин, MDMA (екстази), коноп, амфетамин и метамфетамин.

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С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Досъдебното производство е образувано на 12 август и се води от 01 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои на 15 август СГП да внесе в Софийски градски съд искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.

Припомняме, че на 12 август при проверка на скъп автомобил в София е установен 39-годишният шофьор, който е превозвал огромно количество наркотици, а на задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе.