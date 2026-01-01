Напълно потушен е пожарът в бобошевското село Висока могила, съобщиха от полицията.

Огънят е потушен напълно снощи, около 17:00 часа. Няма причинени материални загуби.

Комисар Георгиев: Ситуацията с пожара при село Висока могила е по-спокойна за момента

Пожарът там възникна на 8 август в необитаема къща и навлезе низово в дъбова гора.

Доугасява се пожарът в Рила, който възникна в пресечена високопланинска местност, на около 2040 м надморска височина в Природен парк „Рилски манастир" на 11 август.

Теренът ще бъде обходен, за да се провери за тлеещи огнища.