Планираните от Европейската комисия по-строги правила за остатъчните количества пестициди във вносните храни може да доведат до поскъпване на редица основни продукти и до намаляване на вноса в Европейския съюз. Това показва анализ на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, цитиран от "Политико".

Предложението предвижда практически да бъде забранено наличието на следи от някои от най-опасните пестициди, чието използване вече е забранено в ЕС по здравни и екологични причини. Мярката цели вносните продукти да отговарят на същите стандарти, които се прилагат към европейските производители.

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Според анализа, ако производителите извън ЕС не успеят да се адаптират към новите изисквания, цените на кафето могат да нараснат с до 332%, а на цитрусовите плодове – с 82%. При този сценарий вносът на селскостопански продукти в ЕС може да намалее с 41%, а по-високите цени на фуражите да засегнат и животновъдството.

Дори при по-реалистични сценарии, в които част от чуждестранните производители изпълнят новите изисквания, експертите очакват поскъпване на храните и спад на вноса. В същото време това би стимулирало производството в държавите от ЕС.

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Предложението е подкрепяно от европейските фермери, които настояват за равни условия на конкуренция с производителите от трети страни. Международни браншови организации обаче предупреждават, че мярката може да се превърне в търговска бариера и да противоречи на правилата на Световната търговска организация.

От Европейската комисия заявяват, че окончателният списък с пестицидите, които ще попаднат под новите ограничения, все още не е определен. Решенията ще се вземат поотделно за всяко вещество след оценка на въздействието, като ще бъдат отчетени както продоволствената сигурност на ЕС, така и международните последици от новите правила.