Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира на брифинг какви са резултатите от проверките при цените и дали има нарушения.

"Правим анализ, другата седмица ще представим първите данни. Позитивното е, че все още нямаме открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които контролираме. Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 0,30 евро в България, за мое голямо учудване никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на другите държави - Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят проверки на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят", каза той.

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Абровски допълни, че ако се внася на изкуствено занижени цени - това означава, че се ощетява фиска не само на България, но и на държавата от която идват плодовете и зеленчуците.

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Той припомни, че още по време на предизборната кампания са обещали "справедлива стойност на храните". "Както виждате го спазваме. Надяваме се тази стойност, която ще се изчислява за продуктите да подейства като една дисциплинираща мярка спрямо търговските вериги за така усещаното от всички ни необосновано вдигане на цените", обясни той.

Земеделският министър каза още, че не е сигурен, че ще има ниска цена на пшеницата, тъй като военните действия в Украйна и това, което се случва в Черно море, затруднява изключително много износа на пшеница от Украйна и Русия. "В черноморския басейн ние сме едни от най-големите производители на пшеница и при липса на възможност да се изкупува от Украйна или Русия, смятам, че ще има повишаване на цената дори", обясни той.

Абровски допълни, че вносът на слънчоглед от Украйна ще бъде контролиран. Ще бъде следено всяко едно зърно, което влиза в страната ни, както и ще бъде проверявано за остатъци от пестициди, увери той.

Министърът коментира изпратените официални писма до европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен с искане Европейската комисия (ЕК) да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. "В момента имаме занижаване на изкупната цена, българските животновъди са едни от най-ощетените прозводители на земеделска продукция и наша основна цел е да ги защитаваме и когато има възможност да искаме от Брюксел подпомагане, с което да им помогнем да се чувстват по-добре и да работят по-добре - ние сме длъжни да го направим и ние го правим", обясни още Абровски и уточни, че са искали да бъдат отпуснати средства на България.