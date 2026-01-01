Космически цени. Така президентът Илиана Йотова определи цените на основни стоки като плодовете и зеленчуците. Там увеличението е осезаемо за домакинствата и силно натоварва семейните бюджети. Тя призова и за ясна и пълна картина за това с колко реално е поскъпнал животът у нас.

„Цените на част от плодовете и зеленчуците започват да се успокояват с навлизането на българската продукция на пазара, но при други поскъпването остава сериозно". Това заяви в ефира на „Здравей, България“ директорът на зеленчуковата борса в Първенец Илия Гатев.

По думите му в момента на борсата край пловдивското село Първенец вече има достатъчно предлагане на сезонни плодове, което води до спад в цените им. Най-осезаемо е понижението при ягодите, които се търгуват за около 3 евро за килограм. На пазара вече се появяват и първите български череши, като цените им варират между 5 и 8 евро за килограм. „Предполагам, че цената на черешите ще пада още“, коментира Гатев.

По-ниски цени се наблюдават и при краставиците заради увеличеното предлагане на българска продукция. Според директора на борсата понижението е около 15-20 евроцента на килограм. Въпреки това доматите и краставиците остават значително по-скъпи в сравнение с миналата година.

Според Гатев основната причина са високите разходи на оранжерийните производители, както и поскъпването на транспорта при вносните стоки. По думите му транспортните разходи вече формират между 30 и 40% от стойността на вноса.

Поскъпване има и при цитрусите, които са извън сезон и изцяло вносни. В момента портокалите и мандарините се търгуват за около 1,60 евро за килограм, а лимоните достигат 2,20 евро.

Гатев коментира и обсъжданите от държавата мерки срещу високите цени. Той изрази скептицизъм към масовите проверки и административния натиск върху бизнеса. „Не смятам, че увеличаването на проверките е добра мярка. По-важно е да има проследяемост по веригата и сериозен контрол върху вноса“, подчерта той.

Според него държавата трябва да следи на какви цени влиза стоката в България, дали се плащат всички данъци и ДДС и как се формират надценките по веригата. „Не е тайна, че има случаи, в които стока влиза на много ниска цена, а накрая стига до пазара многократно по-висока“, заяви директорът на борсата.