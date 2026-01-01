Монголският парламент ратифицира споразумението с Руската федерация за доставка на авиационно гориво за Монголия, както и допълнителния протокол към него, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Договорът, сключен на 3 септември 2024 г., и приложеният към него протокол бяха одобрени с мнозинство от 66,1% от общия брой членове на парламента.

По време на официалното посещение на руския президент Владимир Путин в Монголия през септември 2024 г. правителствата на двете страни подписаха споразуменията „За сътрудничество в доставката на петролни продукти“ и „За доставка на авиационно гориво за Монголия“.

Документът „За доставка на авиационно гориво за Монголия“ включва разпоредби относно данъчната и инвестиционната стабилизация, в допълнение към доставките на гориво.

Допълнителен протокол беше подписан на 17 април т. г. в Москва от монголския министър на промишлеността и минералните ресурси Гонгорин Дамдиням и руския министър на енергетиката Сергей Цивилев в Москва на 17 април 2026 г.

Този документ осигурява доставките на авиационно гориво и създава условия за непрекъсната и стабилна работа на международно летище „Чингис Хан“. Горивото, което отговаря на международните стандарти, ще се доставя директно, без посредници, на пазарни цени. Държавните предприятия ще сформират съвместно предприятие, отговорно за експлоатацията на съоръженията за доставка на гориво на летището.