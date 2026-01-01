По повод Международния ден на детето – 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в страната, насочени към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които най-често се използват от децата и техните семейства в празничните дни.

Проверяват се детски площадки, детски центрове, надуваеми съоръжения, батути, надуваеми замъци, пързалки, увеселителни и атракционни съоръжения, въжени и катерачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки, храни и напитки в райони с повишено присъствие на деца и семейства.

В последните два дни инспекторите на КЗП са извършили над 120 проверки в различни населени места в страната. До момента са установени 11 нарушения, като проверките продължават.

Най-често констатираните нарушения са свързани с липса на задължителна информация за потребителите, непълно или неточно обозначаване на цени, липса на регистър за рекламации, както и пропуски при представянето на необходимите документи за безопасност и експлоатация на съоръженията.

Особено внимание се обръща на съоръженията, които поради начина си на използване могат да създадат по-висок риск при неправилна експлоатация – надуваеми атракциони, батути, катерачни съоръжения, въжени маршрути и други съоръжения за активна игра. При тях инспекторите проверяват дали са осигурени условия за безопасно ползване, дали има ясни правила и ограничения за потребителите, дали съоръженията се използват съобразно предназначението им и дали търговецът или операторът може да представи необходимите документи за безопасност.

При установяване на нарушения или липса на необходимите документи за безопасност, поддръжка и съответствие на съоръженията КЗП предприема предвидените в закона действия, включително съставяне на актове, налагане на санкции, изискване на коригиращи мерки или временно ограничаване използването на съоръжението при риск за потребителите.

КЗП ще продължи контролната дейност, свързана със защитата на децата и непълнолетните лица. Организират се и съвместни проверки с органите на МВР за спазване на забраната за продажба и предлагане на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18 години.

Животът, здравето и безопасността на децата са основен приоритет в дейността на КЗП и спрямо нарушителите ще бъде приложена цялата строгост на закона.