Полицията в Петрич разследва случай на умъртвено безстопанствено куче, открито в жилищен квартал на града.

Сигналът е получен в Районното управление в Петрич, след като в следобедните часове на 29 май зад жилищен блок в ж.к. „Изток“ е намерено мъртво куче.

На мястото са извършени необходимите процесуално-следствени действия, а по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента точните причини за смъртта на животното все още не са установени и са в процес на изясняване. Разследващите работят по събирането на доказателства и установяването на всички факти и обстоятелства около случая.

Работата по разследването продължава.