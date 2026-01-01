45-годишен мъж преби с дървен прът друг, потрошил автомобила на съпругата му, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 14:00 часа на 31 май на улица „Панайот Волов“ в селото.

По данни на полицията 50-годишен местен жител е счупил предното панорамно стъкло и две странични стъкла на кола, собственост на жена от Арчар. Малко след това 45-годишният съпруг на собственичката на автомобила нанесъл множество удари с дървен прът на 50-годишния мъж.

Нападение посред бял ден: Трима пребиха мъж и потрошиха кола му във Видин

Пострадалият е бил транспортиран до МБАЛ „Света Петка“ във Видин, където му е оказана медицинска помощ. След прегледите той е бил освободен за домашно лечение.

На мястото е извършен оглед от оперативна група. По случая разследващите работят по две досъдебни производства.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.