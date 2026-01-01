79-годишна жена от Димитровград се раздели с 2000 евро за разваляне на магия, съобщиха от полицията.

На 30 май тя е подала сигнал, че от портмонето ѝ са били задигнати 2000 евро.

Тя е разказала, че предния ден е поканила непозната за нея жена в дома си на улица „Христо Ботев“, за да ѝ развали направена магия.

Докато домакинята се движила в дома си, непознатата ѝ откраднала парите. Липсата им възрастната жена установила на следващия ден, когато подала сигнал за кражбата.