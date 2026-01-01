Бразилските здравни власти наблюдават двама пациенти за възможна инфекция с ебола в Сао Пауло и Рио де Жанейро, съобщиха официални лица.

37-годишен мъж от Демократична република Конго (ДРК), където е концентрирана епидемията, „проявява симптоми на треска, отговарящи на определението за предполагаем случай“ на ебола, съобщи правителството на щата Сао Пауло в изявление вчера. Въпреки че първоначалните тестове не са открили вируса на ебола при пациента, той е наблюдаван и изолиран като предпазна мярка в специализирано заведение за инфекциозни болести, се казва в изявлението.

Междувременно здравният отдел в щата Рио де Жанейро съобщи, че е взел мерки, след като мъж от Уганда е показал „вирусни симптоми като кашлица, втрисане и диария“. Градската управа на Рио заяви в имейл до AФП, че пациентът е дал положителен тест за малария в вчера вечерта и че „случаят остава в процес на разследване“.

В четвъртък в ДРК са регистрирани над 1000 предполагаеми случая на ебола, откакто епидемията беше обявена на 15 май, включително близо 250 смъртни случая, съобщиха Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията. В съседна Уганда са потвърдени няколко инфекции и един смъртен случай. Световната здравна организация обаче предупреди, че истинският обхват на епидемията в ДРК вероятно е много по-широк. Правителството на Сао Пауло заяви, че въпреки предполагаемия случай „техническата оценка показва, че рискът от разпространение на болестта в Бразилия и Южна Америка остава много нисък“.