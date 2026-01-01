Двадесет години след раздялата си Дичо и Димитър Кърнев говориха открито за отношенията си и за причините, довели до напускането на фронтмена на D2. В интервю пред Мон Дьо двамата музиканти разказаха за периода преди раздялата, за опитите за помирение през годините и за събирането си отново през 2025 г.

„Навършихме 50 години и няма време за губене“, каза Димитър Кърнев. По думите му събирането е свързано с „институцията D2“, която е дала много на всички членове на групата.

Първата среща и началото на D2

Музикантите си припомниха и първата си среща още в ученическите години. Кърнев разказа, че бъдещият фронтмен е бил доведен от тяхната беквокалистка Камелия Динева.

„Когато той запя, наистина изпълни стаята с гласа си“, спомни си Кърнев.

Дичо допълни, че двамата са живеели близо един до друг и е било нужно само някой да ги събере.

Двамата си спомниха и периода, в който групата се превръща в едно от най-популярните имена на българската музикална сцена. Дичо разказа, че е осъзнал успеха на D2, когато песните „Ледено момиче“ и „Две следи“ започнали да звучат навсякъде.

Когато приятелството остава на заден план

На въпрос дали приятелството се е променило след славата, Дичо заяви, че е останал близък с приятелите си от детството. Той припомни и годините, през които членовете на групата са живели и работили заедно по време на летните си участия.

NOVA

„Когато живееш с някой, буквално перем и си готвим, ти ставаш още по-близък с него“, каза той.

Димитър Кърнев обаче посочи, че в периода преди раздялата приятелството между тях е останало на заден план.

Защо се стигна до раздялата

На въпроса защо се е стигнало до разрива между тях, Кърнев разказа, че в този период Дичо е започнал да снима в киното, което според него го е отдалечило от групата.

По същото време той самият е искал работата по композирането и развитието на D2 да бъде споделена между всички музиканти.

„Исках да трансформирам изцяло работата и композирането на групата от това аз да правя нещата, да ги правим заедно“, каза Кърнев.

Той посочи още, че тогава баща му е бил тежко болен в продължение на три години, което също се е отразило на него.

Ролята на бащата на Димитър Кърнев

Дичо обърна специално внимание на ролята на бащата на Кърнев за развитието на групата.

„Той много държеше нещата с D2“, каза певецът.

По думите на двамата музиканти той е финансирал първите записи на групата и е изпълнявал ролята на своеобразен мениджър.

„Държеше ни в кондиция. Стягаше ни“, спомни си Дичо.

Според него след смъртта му в групата е настъпила промяна, а Кърнев е поел част от функциите, които преди това е изпълнявал баща му.

„Хванах един рейс и тръгнах“

На въпрос дали е имало голямо скарване преди раздялата, Дичо отговори отрицателно.

„Аз просто хванах един рейс и тръгнах“, разказа той.

Певецът призна, че между тях е имало търкания и повишаване на тон, но не говори за драматичен конфликт.

От своя страна Кърнев заяви, че поне година преди раздялата му е било ясно, че тя ще се случи.

„Ако не беше тогава, щеше да се случи някъде другаде“, каза той.

Опитите за завръщане

В интервюто стана ясно, че през годините е имало разговори за евентуално събиране.

Дичо разказа, че след напускането си е подписал договор с братята Чучкови, което е затруднило евентуалното му завръщане в групата.

Кърнев също потвърди, че през годините са водили разговори за ново събиране, но без конкретен резултат до 2024 година.

Нова музика и ново начало

Днес музикантите отново работят заедно и подготвят нов албум. В края на юни се очаква да излезе новата им песен „Свобода“, в която участва и Део.

„Много е спокойно. Няма напрежение. Като няма напрежение, има свобода просто“, каза Дичо.

На въпроса какво биха искали да видят, когато след години гледат това интервю, Димитър Кърнев отговори:

„Че сме нормални, че не сме те излъгали, като ти казахме, че не сме се променили. А сме си всъщност същите хлапета, каквито бяхме.“