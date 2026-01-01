През летния сезон Турция въвежда забрана за разходки в часовия диапазон между 20:00 ч. и 08:00 ч. местно (и българско) време по общо 21 плажа в южните окръзи Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Хатай, като глобата за нарушаването на забраната достига 699 000 турски лири (13 000 евро), а за фирми 2 милиона лири (37 000 евро), съобщава Си Ен Ен Тюрк. 

По информация на медията забраната се отнася до средиземноморски плажове, на които гнездят застрашени морски костенурки.

enlightenedВ този списък попадат плажовете „Патара“, „Кале“, „Кумлуджа“, „Текирова“, „Белек“, „Къзълот“, „Демирташ“, „Газипаша“ и „Олимпос-Чъралъ“ в окръг Анталия, плажовете „Екинджик“, „Далян“, „Даламан“ и „Фетие“ в окръг Мугла, плажовете „Анамур“, „Гьоксу Делта“, „Алата“, „Давултепе“ и „Казанлъ“ в окръг Мерсин, плажовете „Акятан“ и „Юмурталък“ в окръг Адана и плажът „Самандаг“ в окръг Хатай. 

В периода от май до септември на тези плажове е забранено и шофирането на превозни средства, разпъването на палатки, къмпингуването и паленето на огньове или барбекюта. 

БТА
