Вихрушка вдигна във въздуха палатки и незакрепени предмети на картинг писта край Солун в петък следобед, съобщи tovima.com.

Метеорологичното явление е възникнало неочаквано. Няма пострадали, а гръцките власти потвърдиха, че не са нанесени сериозни материални щети.

По информация на местни медии присъстващите на мястото са успели да се отдалечат навреме.

След отминаването на вихъра операторите на картинг пистата са извършили проверки, за да оценят евентуалните щети и да гарантират безопасността на служителите и посетителите.

Метеоролозите отбелязват, че подобни явления могат да се развият бързо и в силно локализирани райони, особено в периоди на значителна атмосферна нестабилност.