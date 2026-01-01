Две тежки катастрофи в рамките на часове - двама души пострадаха при челен сблъсък на третокласен път между плевенските села Тученица и Радишево. При друг инцидент - на Околовръстния път край Габрово тежко пострада 82-годишен мъж.

При инцидента в Габровско, по първоначална информация, челно са се сблъскали два леки автомобила – „Опел“ и „Мицубиши“, каза за БТА старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен.

Двамата водачи са транспортирани в болница в Плевен в тежко състояние. При удара по автомобилите са нанесени значителни материални щети.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в района се регулира от служители на реда. Причините за инцидента се изясняват.

При другия инцидент тежко е пострадал 82-годишен мъж. Ударили са се два автомобила на Околовръстния път край Габрово.