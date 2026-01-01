Вицепрезидентът Илияна Йотова откри тазгодишното издание на кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата „Bulgaria wants you” („България те иска“). Тя определи инициативата като една от най-значимите обществени каузи в България през последните години и подчерта, че проектът е успял да даде реална перспектива на хиляди българи у нас и в чужбина.

Пред препълнената зала Йотова се обърна към присъстващите с думите, че именно младите хора и тяхната енергия са най-голямото доказателство, че България има бъдеще. Тя благодари на създателите на платформата Иван Христов и Андрей Арнаудов, с които преди шест години поставят началото на инициативата в подкрепа на българите зад граница.

По думите ѝ тогава е липсвала единна система, чрез която сънародниците ни в чужбина лесно да получават важна информация за живота и професионалната реализация в България. Днес платформата вече е прераснала в обща кауза, която събира институции, работодатели и обществени личности с идеята повече българи да изберат да останат или да се върнат у нас.

Йотова подчерта, че темата за завръщането в България не трябва да се свежда единствено до патриотични призиви, а до създаването на реални възможности за работа, развитие и по-добър живот.

БТА

„Хората трябва да виждат, че тук могат да се реализират успешно и да изградят бъдещето си“, заяви тя. Вицепрезидентът акцентира и върху усилията за привличане на международни компании в страната, които разкриват нови работни места и инвестират в развитието на българската икономика.

Според Йотова успехът на инициативата се дължи и на хилядите българи, които са повярвали в идеята. Тя посочи, че десетки хиляди души вече са заявили желание да работят в България, а голяма част от тях са се завърнали у нас.

„Това е знак, че постепенно обръщаме тенденцията и все повече хора избират България“, каза още тя. В края на изказването си Йотова отправи послание към участниците във форума с надеждата следващите издания на инициативата да показват не само, че България иска своите хора обратно, но и че самите българи все по-уверено избират да бъдат тук.