Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че азиатските съюзници трябва да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващото влияние на Китай и да предотвратят неговото господство в региона. Той предупреди, че има „основателна тревога“ от бързото разширяване на китайските военни способности, предаде агенция Ройтерс.

Хегсет говори на форума „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапур – водещо азиатско събитие, което събира министри на отбраната, военни ръководители и дипломати. В речта си той заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници е от съществено значение за възпирането на агресията и запазването на равновесието между силите.

„Съществува основателна тревога във връзка с историческия по мащаб военен растеж на Китай и разширяването на неговите военни дейности в региона и извън него“, каза Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

„Тихоокеански регион, доминиран от който и да е хегемон, би разрушил регионалния баланс на силите“, заяви Хегсет. „Никоя държава, включително Китай, не може да наложи своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността или просперитета на нашата страна и на нашите съюзници“, посочи министърът.

Според Хегсет Съединените щати очакват азиатските си съюзници и партньори да увеличат разходите си за отбрана до 3,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), като същевременно Вашингтон е поел ангажимент да инвестира 1,5 трилиона долара в собствените си въоръжени сили.

Ръководителят на Пентагона подчерта, че съюзниците търсят стабилност, а не ескалация на напрежението.

Хегсет също така възприе умерен тон по отношение на отношенията между САЩ и Китай, като заяви, че те са „по-добри, отколкото са били от много години насам“, а по-честите контакти между военните на двете страни помагат за управлението на напрежението, отбелязва Ройтерс.

„Срещаме се по-често с нашите китайски колеги, като поддържаме открити канали за комуникация между военните на двете държави“, посочи Хегсет.

Той похвали приноса на съюзници като Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд и допълни, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепване на своята отбрана.

Попитан за продажбите на оръжие за Тайван, Хегсет омаловажи опасенията, че многомилиарден пакет може да бъде засегнат, тъй като оръжейните запаси на САЩ намаляват заради конфликта в Близкия изток.

„Чувстваме се много уверени относно нашите запаси и начина, по който ги използваме“, заяви той.

Тайван, който Китай разглежда като част от собствената си територия, очаква САЩ да одобрят продажба на оръжие, която според информация на Ройтерс може да бъде на стойност до 14 милиарда долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика несигурност в Тайпе, след като този месец, след среща с китайския президент Си Цзинпин, заяви, че все още не е решил дали да одобри пакета.

Хегсет подчерта, че всяко бъдещо решение относно продажбите на оръжие ще зависи от президента Тръмп, като по този начин даде знак, че няма промяна в дългогодишния подход на Вашингтон, въпреки неотдавнашното активизиране на контактите с Пекин.