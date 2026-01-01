Топлите месеци носят аромата на цъфнали дървета, свеж въздух и повече време навън. За хиляди хора обаче този период е свързан не само с приятно време, а и с кихане, сълзящи очи и непрестанен сърбеж в носа. Сезонните алергии отново напомнят за себе си, а сред най-честите причинители са полените от дървета, треви и ароматният липов цвят.

Мнозина свързват алергиите основно с пролетта, но всъщност проблемът често започва още в края на март. Първо цъфтят дърветата – бреза, леска, топола и дъб, а по-късно идва ред и на тревите. В началото на лятото въздухът се изпълва и с характерния аромат на липа, който за едни е символ на спокойствие, а за други – причина за запушен нос и парещи очи.

Специалистите обясняват, че полените са толкова фини, че лесно попадат в дихателните пътища. Организмът на алергичните хора ги възприема като заплаха и започва защитна реакция. Така се появяват добре познатите симптоми – кихане, кашлица, сълзене, сърбеж и умора. При някои хора състоянието може да се усложни и да доведе до задух или пристъпи на астма.

Най-трудното за страдащите е, че алергените са навсякъде. В топлите и ветровити дни концентрацията на полени във въздуха е особено висока. Затова лекарите препоръчват прозорците да се държат затворени в ранните сутрешни часове, когато нивата на полени са най-силни. Полезно е и дрехите, носени навън, да се сменят веднага след прибиране у дома.

Много хора търсят облекчение с чайове и билки, но при алергия към липов цвят или други растения това невинаги е добра идея. Някои билкови продукти могат допълнително да раздразнят организма. Затова специалистите съветват при по-силни симптоми да се търси консултация с алерголог, вместо самолечение.

В последните години лекарите отчитат и още една тенденция – сезонните алергии стават все по-продължителни. По-меките зими и по-топлото време удължават периода на цъфтеж, а това означава, че хората с чувствителност страдат по-дълго.

Хората с алергии могат значително да облекчат симптомите си, ако спазват няколко основни препоръки. Специалистите съветват в дните с висока концентрация на полени да се избягва продължителен престой навън, особено сутрин и при силен вятър. След прибиране у дома е добре лицето и косата да се измиват, а дрехите да се сменят, защото по тях полепват полени.

Полезно е прозорците у дома и в автомобила да се държат затворени, а климатичните системи да се почистват редовно. Лекарите препоръчват също по-често почистване на дома и използване на овлажнители или пречистватели на въздуха.

При по-леки симптоми облекчение могат да донесат антихистаминови лекарства, капки за очи и спрейове за нос, но е важно те да се приемат по лекарска препоръка. Ако алергията причинява задух, силна кашлица или проблеми със съня, е необходима консултация с алерголог.

Специалистите напомнят, че самолечението с билки невинаги е безопасно, особено при алергия към цъфтящи растения като липа, лайка или треви. Навременната диагноза и правилното лечение могат значително да намалят дискомфорта през сезона.

И все пак пролетта не трябва да се превръща в сезон на ограничения. С правилна профилактика, навременно лечение и повече внимание към симптомите, дори хората с алергии могат да се наслаждават на разходките сред цъфналите дървета и уханието на липите.