Министерският съвет прие решение, с което определи заместник министър-председателя Атанас Пеканов за председател на Съвета за икономически анализи, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Съветът за икономически анализи е създаден в изпълнение на ключов етап от реформа, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост. В състава на съвета като негови членове са включени представители на академичната общност, включително от престижни международни университети.

Съветът има съвещателни функции за подпомагане на органите на държавна власт и е независим при изпълнението на своите функции.

Съветът подпомага българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза в процеса на вземане на стратегически и дългосрочни икономически решения.