Тази пролет започваме обновяването на над 50 000 кв.м тротоари в различни части на София, съобщи кметът Васил Терзиев във Facebook. По думите му дейностите са част от по-широка програма за подобряване на пешеходната инфраструктура в столицата, като вече се работи по отделни обекти в районите „Триадица“, „Младост“, „Витоша“, „Студентски“, „Сердика“, „Панчарево“ и други.

Терзиев посочва, че проблемът със състоянието на тротоарите в София е натрупван с години и не може да бъде решен в кратък срок, но поетапно се изпълняват ремонти и ново изграждане на пешеходни пространства в различни квартали.

От началото на годината са обновени близо 11 500 кв.м тротоари, като паралелно се извършват дейности по подмяна на настилки и облагородяване на вече съществуващи пешеходни зони, допълва той.

По думите на кмета в рамките на програмата се предвижда изграждане на понижени бордюри, тактилни ивици и други елементи за по-достъпна градска среда, насочени към хора с увреждания и родители с детски колички.

Терзиев подчертава, че се дава приоритет на кварталните улици и натоварените пешеходни маршрути.

По негови данни за последните две години в София са обновени и изградени близо 200 км тротоари, като част от по-дългосрочна политика за подобряване на градската среда.

Той допълва, че работата ще продължи и през следващите сезони, тъй като състоянието на пешеходната инфраструктура изисква постоянни инвестиции и последователни ремонти.

Столичната община е обновила над 7300 кв. м тротоарни настилки в различни квартали на София от началото на годината, съобщиха от Общината през април.