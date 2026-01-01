Паметник на българският революционер и поет Христо Ботев ще бъде открит в Раднево на 2 юни. Това съобщават на своята официална страница от Ротари клуб, които са инициатор на проявата заедно с местната администрация.

Събитието ще се проведе на площад „Коста Рашев“ от 11:30 часа. „Нека заедно сведем глава в знак на признателност пред подвига, доблестта и безсмъртното дело на великия българин. Паметникът ще помогне за изграждане, съхранение и укрепване на българското самосъзнание и гордост в населението и най-вече на подрастващото поколение“, написаха от Ротари клуб.

Инициативата е част от започналия през 2024 година съвместен проект „Великите българи" между Община Раднево и местния Ротари клуб, която започна с откриването на бюст-паметник на Васил Левски, отново на централния площад в града.

По-късно през деня Община Раднево организира специална прожекция на българския филм „Ботев“, която ще се състои от 20:00 часа на площад „Коста Рашев“.

Инициативата е посветена на отдаването на почит към героите, жертвали живота си за свободата на България, и има за цел да припомни значимостта на подвига и делото на Христо Ботев и всички загинали за родината. Жителите и гостите на общината ще имат възможност да гледат историческия филм за Ботев, който пресъздава живота, идеалите и борбата на поета революционер.