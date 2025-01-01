Паметник на Христо Ботев бе открит в центъра на Вършец пред читалище „Христо Ботев“ и в близост до сградата на Общината.

Гости на откриването бяха Боян Ботйов - правнук на генерал Кирил Ботьов, който е брат на Христо Ботев, Христо Илиев - представител на общонародна фондация „Христо Ботев“ за Северозападна България, общинското ръководство на Вършец, граждани, общественици, краеведи, ученици.

Кметът на Вършец Иван Лазаров заяви, че днес е исторически ден за Вършец, тъй като в града се открива паметник на великия поет и революционер Христо Ботев и едновременно се отбелязва Деня на християнското семейство.

Той посочи, че мястото за поставяне на паметника е най-подходящото - в централната градска част, от където започва емблематичната за Вършец алея с чинарите и на пътеката към входа на читалище „Христо Ботев“, което празнува 125 години.

Паметникът е достъпен и дава възможност на всеки, който мине от тук, да се поклони пред Христо Ботев, да си припомни делото му думите му „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“, заяви Лазаров. Той благодари на скулптура Милен Каменов за изработката на паметника.

Правнукът на брата на Ботев - Боян Ботйов, благодари на читалището във Вършец за инициативата за издигане паметник на Христо Ботев и на общината за подкрепата към идеята. Този паметник на националния герой Христо Ботев е най-новият в България. Откриването му е първата проява от предстоящите чествания на 150 години от Априлската епопея и подвига на Христо Ботев и неговата чета, заяви Ботйов.

Председателят на читалището във Вършец Алекси Алексов заяви, че този паметник ще даде възможност на всеки, който мине през центъра на Вършец, да се докосне до духа и делото на Христо Ботев и така да изпита национална гордост, че е българин и наследник на такъв бележит борец за свобода, справедливост, истина и човечност.