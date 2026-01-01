Двеста обекта за разкрасяване и 15 паркинга са проверени от инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) към 5 януари, каза пред журналисти в Кюстендил Анна Митова - директор на дирекция „Комуникации“ в централно управление на НАП. При 7 процента от извършените проверки са установени нарушения.

При проверките инспекторите записват цените към момента и изискват в петдневен срок да им бъде изпратена информация за цените преди 1 януари 2026 г. Целта е да бъде направено сравнение, като в случай, че те са повишени, трябва да бъде предоставена информация за причините, за да може да бъде направена преценка дали това е икономически обосновано, посочи Митова. Тя допълни, че в търговските обекти се засичат касовите апарати, за да бъдат сравнени предоставените цени и маркираните суми.

Митова поясни, че от страна на НАП са наложени 69 акта, като най-честото нарушение е повишаване на цените на хранителни продукти. Тя поясни, че днес ще бъдат извършени около 300 проверки, като няма ограничение за вида бизнес или търговия, които се проверяват.

Цветислава Лакова, член на Комисията за защита на потребителите, посочи, че вследствие на получени жалби и сигнали от днес комисията започва проверки в търговски дружества, доставящи ваучери и купони за храна в училищни столове. Причината е съмнение за необосновано повишение на цените, в някои случаи достигащо 30 процента. Тя поясни, че е разработено приложение за мобилни телефони, чрез което потребителите могат бързо и лесно да подават сигнали за нередности.