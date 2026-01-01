Американските военноморски сили не са ескортирали никакви кораби през Ормузкия проток, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че Белият дом е опровергал веднага публикация, направена от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който написа в социалните мрежи и броени минути след това изтри публикацията си, съобщаваща за първи подобен ескорт.

"Мога да потвърдя, че ВМС на САЩ не са ескортирали никакви петролни танкери или кораби" в Ормузкия проток, каза Левит на пресконференция в Белия дом.

Междувременно американското разузнаване започна да получава сигнали, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в Ормузкия проток, съобщи телевизия "Си Би Ес Нюз" в социалната платформа "Екс".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес призова Иран да премахне всички мини, които е поставил в Ормузкия проток, като предупреди, че ако Техеран не го направи, ще се изправи пред военни последствия от невиждан досега мащаб, предаде Ройтерс. Тръмп обаче добави, че САЩ нямат конкретна информация дали Иран е сложил мини в този участък от протока.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря корабоплаването в Ормузкия проток, откъдето минават 20% от световните доставки на петрол, в първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.