„Ядрената енергия в бъдеще се разглежда като много важен фактор за развитието на Европа и на новата икономика на Европа и стабилността и сигурността на Европа като цяло. И България е част от целия този процес като една. Повече от половин век държавата използва по сигурен начин ядрена енергия. И ние ще удвоим капацитета на ядрената енергия до следващите 15 години, до 2037 година“ – това каза пред журналисти в Париж служебният премиер Андрей Гюров след Втората среща на върха по ядрената енергия.

„Говорихме с министър-председателите от Европейския съюз за развитието на ядрената енергетика в следващите години. Като по-дългосрочна стратегия обсъдихме няколко различни теми. Първата беше финансирането, как да стане така, че тези големи инфраструктурни проекти да бъдат финансирани по-лесно, особено от по-малки развиващи се държави. Втората тема беше свързаността на електрическата мрежа в България и в Европа, така че да няма толкова големи разлики в цените между различни части на Европа. Това е от изключителна важност за България. Третото нещо бяха регулациите на европейско ниво, които трябва да бъдат променени по начин, по който да спомагат това развитие, което очакваме от ядрената енергетика в следващите години“, каза още Гюров.

По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите. „Свиквам утре министрите, за да обсъдим кои мерки биха били най-подходящи за България. Очаквам до края на седмицата да съобщим какви конкретни действия ще предприемем“, заяви премиерът. По думите му се разглеждат всички варианти, така че българските граждани да бъдат защитени, а мерките да бъдат устойчиви и ефективни.

Гюров отбеляза, че силата на Европа е в съвместните действия и взаимната подкрепа между държавите, включително чрез финансиране на ключови енергийни проекти.