Мъж от Горнооряховско е задържан за 24 часа заради закана за убийство на съпругата си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Сигнал за случая в горнооряховското село Драганово е получен вчера. По данни на тъжителката съпругът ѝ ѝ е отправил закани за убийство.

След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Започнато е досъдебно производство.

По същото време в свищовското село Ореш полицаи задържаха 63-годишен мъж за нанесен побой на майка си.