Хаотични сцени се разиграха пред хотел в Австралия, след като протестиращи се опитаха да попречат на иранския женски футболен отбор да се прибере в родината си. При инцидента разплакана футболистка е насилствено качена в автобуса на тима, докато пет други са получили убежище.

Напрежението се разигра пред хотел на отбора в Голд Коуст във вторник следобед. Демонстранти временно блокираха автобуса на отбора и попречиха на играчите да напуснат сградата, след като петима членове на тима получиха хуманитарни визи.

По-рано, в понеделник вечерта, група футболистки са избягали от хотела си в опит да избегнат връщането си в Иран. Според информации те се опасявали от преследване заради отказа си да изпеят иранския национален химн по време на турнира.

Съобщава се, че на летището в Голд Коуст са разположени допълнителни полицейски сили, готови да окажат съдействие на всички членове на отбора, които решат да поискат убежище.

Когато иранският тим напускал хотела, една от футболистките изглеждала разплакана, докато съотборничка я дърпала към автобуса. Междувременно протестиращи, скандирайки „Спасете нашите момичета“, блокирали превозното средство.

В крайна сметка протестиращите са разпръснати, а конвой на полицията на щата Куинсланд ескортирал автобуса до летището.

По-рано играчи от отбора бяха забелязани да показват жест, наподобяващ сигнал „SOS“ – затворен юмрук с палеца под пръстите – докато се намирали в автобуса след края на участието си в турнира за Купата на Азия в неделя вечер.