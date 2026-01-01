Със заповед на премиера от 10 март 2026 г. към Министерския съвет е създадена междуведомствена работна група, ръководена от служебния министър-председател Андрей Гюров. В нея влизат министрите на финансите, на икономиката и индустрията, на енергетиката, на отбраната и на вътрешните работи, представители на службите за сигурност, на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на Агенция „Митници“, НАП и особеният представител на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", обяви служебният зам.-министър на финансите Станимир Михайлов по време на изслушване пред депутатите.

По искане на „ДПС-Ново начало“ на извънредно заседание на парламента днес компетентните органи дават информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза. Пред депутатуите застават и директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов.

Михайлов посочи, че в момента е в сила решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътрешно-общностите доставки на нефтопродукти н други държавни членки на ЕС. Считаме, че таи мярка е изключително необходима в настоящата ситуация, отбеляза той.

В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало“. От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти.

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен, допълни Гюров.