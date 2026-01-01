Парламентът ще изслуша на извънредно заседание във вторник, 10 март, от 13:00 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива. Това пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

Искането е от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и е внесено в петък. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване пишат, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG, пишат вносителите. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало“.

От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти. Хората и бизнесът на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт, пишат от „ДПС-Ново начало.”

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен, допълни Гюров.

Горивата у нас поскъпват в диапазона 2-5 на сто през изминалата седмица след началото на военния конфликт в Близкия изток, който доведе до ограничаване на доставките на петрола, според данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo). Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,04 евро за литър или 3,20 на сто с тенденция на поскъпване. На 27 февруари, ден преди началото на атаката на САЩ и Израел срещу Иран, бензинът А95 се търгуваше по 1,25 евро за литър. На 3 март цената му беше 1,26, а днес е 1,29 евро за литър.