Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че искането на САЩ за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си", предаде Асошиейтед прес.

Тръмп към Иран: Край на войната само с безусловна капитулация

Пезешкиан направи това изявление в предварително записано обръщение, излъчено по иранската държавна телевизия.

Иранският президент се извини за атаките на Иран срещу страни от региона, като настоя, че Техеран ще ги прекрати, и посочи, че те са били плод на недоразумение в редиците на военните. Той обясни това недоразумение с убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей и на други високопоставени официални лица, което прозвуча, сякаш през последните дни е бил загубен контролът над въоръжените сили, отбелязва АП.

Засега не е ясно откога влиза в сила обявеното спиране на обстрелите.

Изявлението на Пезешкиан бе излъчено след поредица от масирани атаки тази сутрин срещу страните от Залива, най-вече срещу Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн. В същото време Израел и САЩ продължиха да нанасят въздушни удари срещу Ислямската република.

В изявлението си Пезешкиан заяви, че тричленният Временен управляващ съвет на Иран е влязъл в контакт с въоръжените сили по повод атаките.

"Трябва да се извиня от свое име на съседните страни, които бяха атакувани от Иран", заяви иранският президент. "Отсега нататък те (въоръжените сили на Иран) не трябва да атакуват съседни страни или да изстрелват ракети срещу тях, освен ако не бъдем атакувани от тяхна територия. Мисля, че трябва да решим този проблем чрез дипломация", добави той.

Иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), един от основните субекти във войната, се подчинява обаче само на върховния лидер на Иран.

От изказването на Пезешкиан следва, че срещу територията на страната му не бива да се предприемат удари от американските военни бази в Близкия изток.

Понеже подобни обекти има в няколко страни, включително в Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, това условие фактически би трябвало да важи и за САЩ.