Смяната на ръководители в системата на Министерството на вътрешните работи няма връзка с разследването на случая „Петрохан“, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване в столицата на Международния ден в памет на загиналите служители на реда.

Дечев коментира кадровите промени, при които бяха сменени директорите на областните дирекции на МВР, както и на главна дирекция „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност" и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

„Абсолютно невярно е твърдението, че тези смени са направени с цел да се повлияе на разследванията по случая „Петрохан“ или по случая край Околчица“, каза Дечев. Той подчерта, че тримата освободени ръководители не са част от разследващите екипи по съответните случаи и не извършват конкретни процесуално-следствени действия. „Нито един от тези трима души не е извършвал действия по разследването – не е разпитвал свидетели, не е извършвал претърсвания, обиски и изземвания, не е правил оглед на местопроизшествие, не е назначавал експертизи и не е присъствал на аутопсии“, каза служебният министър.

Той допълни, че служителите, които от самото начало работят по оперативната работа и по разследването на случаите, не са променяни. „Нито един от членовете на разследващия екип не е уволнен, преместен, отстранен или понижен. Срещу никого не е образувано дисциплинарно производство и не е правено предложение за наказание“, каза Дечев. Според него твърденията, че се прави опит за въздействие върху разследванията, са „измислици“, които лесно могат да бъдат проверени.

Служебният министър обясни, че причините за кадровите промени са различни и са свързани с правото на новото ръководство на МВР да работи с екип, на който има доверие. По думите на Дечев пред министерството стои важната задача да гарантира провеждането на честни и законосъобразни избори. „Над нас тежи много сериозна отговорност – да проведем истински, честни, демократични и законосъобразни избори, без нарушения на Изборния кодекс и без извършване на изборни престъпления“, заяви Дечев.

Той каза, че доверието към част от досегашните ръководители е било разклатено, след констатирани нарушения при предишни избори. Служебният вътрешен министър припомни, че при последните парламентарни избори през октомври 2024 г. Конституционният съд е извършил проверка на част от изборните секции и е установил множество нарушения. „При проверката на около две хиляди секции бяха констатирани многобройни нарушения“, каза Дечев.

Според него, макар МВР да не брои бюлетините и да не отчита резултатите от изборите, министерството има задължение да реагира при данни за нарушения. „МВР е длъжно да реагира, когато има данни за изборни престъпления – например при купуване на гласове или при други нарушения, които могат да бъдат установени“, каза той. По думите му МВР има и важна роля в превенцията на подобни престъпления преди самия изборен ден.

Дечев добави, че смяната на ръководители в системата на МВР не е безпрецедентна практика и подобни действия са предприемани и от предишни ръководства на министерството. Дечев коментира и отправените към него критики, че няма право да извършва кадрови промени, тъй като не е работил в системата на МВР преди да стане министър. „В Закона за МВР няма текст, който да казва, че министърът може да прави кадрови промени, само ако преди това е работил в системата на министерството“, каза той.

Дечев даде пример с бивши ръководители в системата, които също не са имали предишен професионален опит в определени структури на министерството, но, въпреки това, са извършвали кадрови решения като част от правомощията си.