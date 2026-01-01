Окръжният съд в Хасково наложи наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим на изтърпяване на Генджебай Мехмед за убийството на четиригодишния си доведен син Яшар и за причиняване на средна телесна повреда на майката на детето Гюлтен Исмаил. Решението беше постановено от петчленен съдебен състав с председател съдия Боряна Бончева.

БТА

Съдът призна Мехмед за виновен за престъпленията, извършени на 24 декември 2022 година. По делото е установено, че на Бъдни вечер същата година той нанесъл побой на детето с юмруци и бухалка, като ударите били по главата, тялото и крайниците. Вследствие на насилието четиригодишното момче е починало. При инцидента е пострадала и майката на детето, на която е причинена средна телесна повреда. Мъжът беше арестуван след подаден сигнал от Многопрофилната болница за активно лечение за докарано починало дете. Делото започна през месец юни 2024 година.

По предявените граждански искове съдът осъди Мехмед да заплати на близките на детето обезщетения за причинени неимуществени вреди в общ размер над 270 000 лева заедно със законната лихва.

След произнасянето на присъдата адвокатът на пострадалите Димо Стоянов заяви, че решението на съда е справедливо и отговаря както на закона, така и на общественото чувство за справедливост.

Присъдата на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в законоустановения срок.