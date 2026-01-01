НАТО повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, а Европол предупреди за „нараснала заплаха от тероризъм“.

Според европейския полицейски орган конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с „нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки“, предаде Ройтерс.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат „дестабилизиращи дейности“ в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те „биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност“.

„Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо“, каза той, като допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

„Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС“, заяви той.

БТА/АП

В същото време международна организация за военно сътрудничество НАТО обяви, че повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, заяви снощи говорител на военния щаб в белгийския град Монс Мартин Л. О'Донъл, цитиран от ДПА.

Говорителят заяви, че мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО. Препоръчано е готовността да се поддържа на повишено равнище, докато не отшуми заплахата от продължаващите безразборни атаки на Иран в региона. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа „одобри тази препоръка“, добави говорителят.

По време на среща с представители на държавите-членки е изразена силна и единодушна подкрепа за мярката.

О'Донъл посочи, че отбранителната готовност вече е била демонстрирана в сряда, когато НАТО е изпълнил перфектно процедурите си за отбрана от балистични ракети. Според него за по-малко от 10 минути войници от НАТО са идентифицирали балистичната ракета, потвърдили са нейната траектория и са предупредили наземните и морските системи за противоракетна отбрана за успешното прехващане.