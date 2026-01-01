Иран предприе поредна ракетна атака срещу Израел, съобщиха израелските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Израелската армия съобщи още, че са били активирани системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат прехванати ракетите. В голяма част от страната прозвучаха предупредителни сирени, а жителите на Тел Авив съобщиха, че са чули експлозии.

Иранските революционни гвардейци съобщиха по-рано, че са изстреляли четири усъвършенствани балистични ракети със среден обсег „Хорамшар 4“ към центъра на Тел Авив.

Израелската телевизия N12 съобщи, че израелски пътнически самолет, който се е приближавал към летището в Тел Авив, е трябвало да прекъсне кацането си заради иранските атаки.

Една ракета е ударила жилищен квартал в централната част на Израел между къщи, оставяйки дълбок кратер. Видеозаписи от мястото на събитието показаха отломки и голяма дупка в земята, съобщи израелската телевизия „Кан“.