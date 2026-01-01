Иран обвини днес Израел и САЩ, че "атакуват умишлено" цивилни райони във войната, която започнаха срещу Ислямската република преди шест дни, предаде Франс прес.

"Нашият народ е брутално избиван, а агресорите умишлено атакуват цивилни райони и всички места, за които смятат, че при удари по тях ще причинят максимални страдания и човешки жертви", посочи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в изявление, публикувано в "Екс".

Държавите членки на Европейския съюз "ще си платят рано или късно", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива срещу Иран, смятана от Техеран за нарушение на международното право, заяви днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи пред испанската обществена телевизия ТВЕ, цитиран от Ройтерс.

Говорителят също така отново отхвърли обвиненията, че свалената в турското въздушно пространство ракета е била изстреляна от Иран.

Напрежението между Израел и Иран, с участието на САЩ, ескалира през последните дни, но корените му са по-дълбоки. Този конфликт следва поредица от събития и политики, които са очертали текущата ситуация в Близкия изток. Фактите, с които разполагаме, очертават последователността на действията.През юни (дата не е уточнена, но е преди текущите събития), Израел и Иран проведоха **12-дневна война**, която значително задълбочи противопоставянето. След този период, **многократни предупреждения бяха отправени от страна на САЩ и Израел към Иран** относно развитието на неговата ядрена и балистична ракетна програма. Тези предупреждения представляват ясна политическа линия и заявка за бъдещи действия при продължаване на програмите.На 13 юни Израел предприе **изненадваща кампания от въздушни удари по Иран**, която доведе до смъртта на редица висши военни командири. Тази акция бе последвана от **безпрецедентна атака на Израел срещу ирански военни и ядрени обекти в петък сутринта**, което допълнително изостри ситуацията. В отговор на тези удари и продължаващите атаки от иранска страна, Израел **обяви извънредно положение на територията на страната**. В рамките на тази мярка бяха затворени училища, населението бе призовано към дистанционна работа, забранени бяха обществени събирания, а израелското въздушно пространство бе затворено за граждански полети, демонстрирайки висока степен на институционална готовност за защита.Съединените щати също заеха активна позиция, като се **присъединиха към въздушните удари на Израел**, насочени срещу ирански подземни ядрени обекти. Това действие подчертава координацията между Израел и САЩ в контекста на иранската ядрена заплаха, както и тяхната готовност да предприемат военни действия. Сега, на фона на тези събития, Иран обвинява Израел и САЩ в умишлено насочване към цивилни райони, което поставя нови предизвикателства пред международното право и регионалната стабилност.