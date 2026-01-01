Община Ловеч ще се включи за втора поредна година в националната инициатива „Светлини на надеждата“, организирана от Българска асоциация "Лимфедем" по повод Световния ден на лимфедема – 6 март, съобщават от общинската администрация.

В знак на съпричастност към хората, засегнати от заболяването, на 6 март Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в синьо и зелено в интервала от 18:30 до 19:30 часа.

Фасадите на десетки сгради у нас ще светят в зелено по повод Европейския ден на донорството на органи

Кампанията „Светлини на надеждата“ се организира в редица български градове. Осветяването на емблематични сгради има за цел да привлече общественото внимание към лимфедема – хронично и прогресиращо заболяване, което засяга хиляди хора в България, най-често като усложнение след онкологично лечение.

Инициативата отправя призив за по-голяма информираност, както и за въвеждане на съвременни стандарти за диагностика и лечение на заболяването.

Организаторите приканват гражданите да подкрепят кампанията, като заснемат осветените сгради в своите градове и споделят снимките в социалните мрежи с хаштаговете #СветлиниНаНадеждата и #WLD2026.

Крепостта бе осветена в лилаво по повод Международния ден на редките болести – 28 февруари, припомня БТА.