Граждани се събраха пред сградата на Районния съд в Панагюрище на мирен протест срещу бавното правосъдие в България.

Протестиращите скандираха „Не на бавното правосъдие“ и държаха плакати със същия надпис. Те настояват за въвеждане на задължителни срокове за администриране на делата и за произнасяне на съдебните решения, предаде кореспондентът на БТА в Панагюрище Деница Попова.

БТА

Организаторът на протеста Дойчо Куртов заяви пред участниците, че забавеното правосъдие се отразява на децата и семействата. По думите му е необходимо да се въведат срокове за съдебните действия и решенията. Той допълни, че ще търси отговорност от държавата заради липсата на срокове за действия на магистратите и забавянето на дела.

По време на протеста граждани разказаха за свои случаи от българската съдебна система и за продължителното чакане на съдебни решения. Анета Михайлова заяви, че вече четвърта година очаква съдът да насрочи повторно разглеждане на нейно дело.

Протестът е предварително заявен пред Общината и полицията. По време на проявата имаше засилено полицейско присъствие.