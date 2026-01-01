Пънч, бебето макак, изоставено от майка си, постепенно надраства плюшената си играчка орангутан, която доскоро го утешаваше, и започва да намира нови приятели сред себеподобните си, предаде Асошиейтед прес.
Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио. Когато други маймуни гонели бебето, Пънч се втурвал обратно към играчката орангутан и я прегръщал за утеха.
Наскоро обаче Пънч беше забелязан да се катери по гърба на друга маймуна, да стои сред възрастните и понякога да бъде прегръщан. „Беше хубаво да го видя как расте и съм успокоена“, каза Санае Изуми, 61-годишна почитателка на Пънч от Осака, която дошла в зоологическата градина, защото се притеснявала за бебето маймунче. „Той е очарователен!“
Punch, the viral lonely monkey, has now been hugged and groomed by an adult monkey for the first time— Dexerto (@Dexerto) February 17, 2026
Zoo staff previously gave him a plushie for comfort when he struggled to fit in with other macaques pic.twitter.com/qZIXA0hsBX
Пънч е бил изоставен от майка си след раждането, вероятно заради изтощение в големите горещини. Пазачите на зоопарка го хранели с мляко и му дали играчката, за да го научат да се социализира – способност, от която новородените макаци се нуждаят, за да оцелеят. „Да помогнем на Пънч да научи правилата на маймунското общество и да бъде приет като негов член е най-важната ни задача“, посочи Косуке Кано, 24-годишен пазач в зоопарка.
Пънч стана световно популярен, след като снимки на него и играчката му се появиха онлайн миналия месец. Зоологическата градина беше принудена да въведе правила – посетителите трябва да пазят тишина, а времето за наблюдение е ограничено до 10 минути, за да се намали стресът за повече от 50 други маймуни.
Punch is really so cute... He was abandoned by his mother, so he was raised by humans.— Wholesome Side of 𝕏 (@itsme_urstruly) February 15, 2026
But when he was brought to the zoo, he couldn't integrate into the monkey troop's society and could only cling to the plush toy/doll that the zookeeper gave him. pic.twitter.com/qfxOmAkbOx
Това, че Пънч сега избягва играчката през по-голямата част от времето, е добър знак. „Когато се дистанцира от плюшената играчка, това насърчава неговата независимост и именно на това се надяваме“, каза директорът на зоопарка Шигеказу Мизушина.
Пънч все още спи с играчката си всяка нощ, но Мизушина отбеляза, че следващото, което пазачите искат да видят, е малкият макак да се сгушва за сън с други маймуни, допълва Асошиейтед прес.