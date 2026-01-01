Въоръжените сили на Иран обявиха днес в изявление, разпространено от иранските държавни медии, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия, предаде Ройтерс.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Отговорен турски представител обяви пред агенция Франс прес, че Турция „не е била целта на ракетата“.

У нас се наложи нов анализ на рисковете, заплахите и променените условия, свързани с конфликта в Близкия изток, след като стана ясно за ракетата към Турция. След заседанието в Министерството на отбраната стана ясно, че няма непосредствена заплаха за сигурността на страната ни.