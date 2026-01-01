Сенатът на Конгреса на САЩ отказа да приеме резолюция, която да ограничи правомощията на президента Доналд Тръмп във войната срещу Иран, предадоха световните агенции. Резолюцията беше отхвърлена, защото срещу нея гласуваха републиканците в Сената.

В края на януари, преди началото на новия конфликт в Иран, сенаторът демократ Тим Кейн внесе проекторезолюцията, разпореждаща американските въоръжени сили да не участват във военни действия в Иран, които не са били разрешени от Конгреса.

Но резолюцията беше отхвърлена с 53 гласа срещу нея и 47 гласа в нейна подкрепа. Демократът Джон Фетърман, който подкрепя войната в Иран, гласува срещу текста. А републиканецът Ранд Пол, който е против войната, гласува в подкрепа на текста.

Във вторник след среща между сенатори и държавния секретар Марко Рубио, посветена на войната в Иран, Тим Кейн заяви, че правителството не е представило никакво доказателство за съществуването на непосредствена заплаха от страна на Иран срещу САЩ. Въпросът за непосредствена заплаха беше в центъра на дебатите относно законността на подетите по разпореждане на Доналд Тръмп удари срещу Иран.

Конгресът е единствен, който е оторизиран да обявява война, но според закон от 1973 г. президентът може да постави началото на ограничена военна интервенция в отговор на спешна ситуация, породена от атака срещу САЩ.

Във видеото, с което обяви началото на операцията срещу Иран в събота, Тръмп спомена за непосредствена заплаха от страна на Иран срещу САЩ.

В Камарата на представителите на Конгреса подобна резолюция като тази в Сената ще бъде гласувана по-късно днес, но и там се очаква тя да се провали.