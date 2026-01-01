Министерството на здравеопазването застава зад всяка промяна, която гарантира по-голяма прозрачност и информираност на българските граждани, съобщиха от МЗ.

В Народното събрание днес не бяха приети изменения в Закона за здравето, с които се предлага пациентите да получават електронно уведомление, когато Здравната каса заплаща за медицинска дейност от тяхно име, както и да се премахне хартиената здравна книжка.

И двете мерки са възможност да се даде повече контрол на гражданите върху собствените им здравни данни и здравноосигурителни плащания.

Дигитализацията е и инструмент за ограничаване на злоупотребите и за възстановяване на доверието в здравната система, разклатено от практики като фиктивни хоспитализации и отчетени дейности, за които пациентите дори не подозират.

Част от тази промяна вече се случва чрез мобилното приложение еЗдраве, което осигурява достъп до личните ни електронни здравни досиета. В тях е налична информация за всички отчетени на наше име медицински дейности, прегледи, хоспитализации, издадени направления и рецепти.

Министерството на здравеопазването ще продължи да работи за въвеждането на решения, които гарантират повече прозрачност и по-голяма защита на правата на пациентите.