Криминалисти от Районното управление в Разград задържаха останалите двама участници в грабеж, извършен около 01.30 часа на 1 март. Тогава в жилището на 42-годишен мъж от Разград бе разбита входна врата, а влезлите непознати мъже заплашили с нож него и намиращия се в апартамента 18-годишен младеж да предадат наличните наркотични вещества.

Крадци влязоха с взлом в апартамент, заплашиха с нож мъже и откраднаха пари и наркотици

От маса в стаята бяха отнети мобилен телефон и сумата от 100 евро, както и доза метамфетамин. В хода на образуваното досъдебно производство по чл.198, ал.1 от НК и предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия още същия ден бяха установени и задържани двама от извършителите – на 20 и 17 години, криминално проявени от град Разград.

При личен обиск у единия бе открита зелена растителна маса, която при тестване реагира положително на канабис. В резултат на целенасочени действия на 2 март са установени и задържани двама криминално проявени и осъждани мъже на 32 и 29 години. Работата по случая продължава.