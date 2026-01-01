Саудитска Арабия е прехванала атака с дрон, насочена към мащабната рафинерия в Рас Танура, съобщи министерството на отбраната, след като по-рано тази седмица комплексът по крайбрежието на Персийския залив беше засегнат при друг удар.

„Първоначалните оценки показват, че атаката е извършена с дрон и не е довела до никакви щети“, се посочва в изявление на ведомството, публикувано в X и цитирано от АФП.

На 2 март част от операциите в рафинерията в Рас Танура бяха преустановени след нападение, предизвикало пожар в комплекса.

Съоръжението, разположено на източното крайбрежие на кралството към Персийския залив, е сред най-големите рафинерии в целия Близък изток и ключов стълб на енергийния сектор на страната. Капацитетът му достига 550 000 барела дневно.

Държави от Залива обвиниха Техеран, че атакува енергийни инсталации в региона на фона на вълните от ирански удари срещу съседни страни, след като САЩ и Израел започнаха мащабна въздушна кампания срещу Иран.