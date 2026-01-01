Кувейт заяви днес, че 11-годишно момиче е загинало при падането на отломки в жилищна зона в столицата - град Кувейт, предаде Франс прес.

Тази информация бе съобщена на фона на продължаващите удари на Иран по цели на територията на страните от Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република.

Спасителни екипи се опитали да реанимират момичето по време на превозването му до болница, но то починало от раните си, съобщи кувейтското министерство на здравеопазването, без да уточнява националността на жертвата.

От началото на иранските ответни удари Кувейт съобщи за един убит човек и за 32 ранени на своя територия, като тези данни са пряко свързани с ескалацията на регионалното напрежение.